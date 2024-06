Ein ganzer Ortsteil feiert So war die Stimmung beim ersten Ueddinger Dorffest

Die Müttergemeinschaft Uedding stiftete leckeren Kuchen, und wer’s lieber herzhaft mag, für den gab es am Snacky-Mobil das Passende. Auch die kleinen Besucher kamen auf ihre Kosten. Die Feuerwehr-Hüpfburg war mindestens genauso beliebt wie das klassische Kinderschminken. Fernab vom Trubel, ein Stück weiter in der Ueddinger Kuhle, spielten einige Kinder Fußball. „Ich finde das supercool, dass hier so was stattfindet. Ich treffe alle meine Freunde, während meine Eltern auch feiern“, sagte der neunjährige Kilian. Das erste Ueddinger Dorffest, so konnte man beim Blick auf die gut besuchte Kuhle schnell feststellen, war ein voller Erfolg und hat alle Erwartungen übertroffen. „Ich hoffe wirklich, dass dieses Fest künftig vielleicht einmal pro Jahr stattfindet. Das ist eine echte Bereicherung für unseren Ort, wir hatten uns schon lange darauf gefreut, und umso besser ist es natürlich auch, dass das Wetter so toll mitspielt“, sagte Manuela Schicks.