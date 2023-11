Netzwerkveranstaltung in Mönchengladbach Kleine Roboter und ganz viel Herzblut bei „MG ist IN“

Vorher aber haben ja die Karnevalisten in der Stadt das Sagen in der Innenstadt, wenn am Samstag, 11.11., am Nachmittag der Hoppediz erwacht. MKV-Chef Gert Kartheuser, Axel Ladleif und Dirk Weise vom MKV stecken da gerade noch ordentlich in den Vorbereitungen, versprechen aber einen großartigen Sessionsstart zum Motto „Friede, Freude, Fantasie“. „Auch in schweren Zeiten, nach dem Krieg, haben wir es geschafft, zusammen zu feiern“, sagt Unternehmer und MKV-Ehrenvorsitzender Bernd Gothe. „Das müssen wir uns bewahren.“ Der Karneval führe zusammen, Menschen gehen aufeinander zu, schunkeln zusammen. Thorsten Neumann war am Dienstag noch als Gasgeber von „noi! Event & Catering“ im Einsatz, und zwar in doppelter Rolle: „Erst habe ich die Gäste auf dem Parkplatz und dann am Buffet eingewiesen.“ Er servierte Herbstliches und Winterliches aus der Region.