Abitur 2024 in Mönchengladbach So war die Mottowoche der Abschlussjahrgänge

In den Tagen danach folgten die Themen „Pyjama and everything but a backpack“, was so viel bedeutet wie „Schlafanzug und alles andere, außer Rucksack“. Außerdem gab es das Motto „Lehrer“, „Anfangsbuchstabe“ und „Mama Mia“. Letzteres war eine Anlehnung an das Abimotto der Jahrgangsstufe, die aus rund 80 Menschen besteht. „Einen Abistreich wird es erst im Sommer geben. Aber wir haben eine große Leinwand mit Glitzergirlanden und einer großen 24, die für unser Abschlussjahr steht, dekoriert“, sagte die Abiturientin Hannah Köcher. Die Leinwand habe als Fotohintergrund während der Mottowoche gedient.