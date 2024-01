Kult-Veranstaltung der KG Immer lustig Holt So feiert ein Zelt voller Närrinnen die Hausfrauensitzung

So bunt wie ihre Kostüme, so bunt gemischt ist auch die Gruppe von Karnevalistinnen, die heute als Papageienschwarm unterwegs ist. Sie kommen nicht nur aus Mönchengladbach und Wegberg, Sabrina aus Köln und Nora aus Düsseldorf beweisen, dass man sogar aus den rivalisierenden Karnevalshochburgen am Rhein gemeinsam Spaß haben kann. Für Nora ist es der erste Besuch. Der Auftritt der Paveier hat ihr am Besten gefallen, und dass sie im nächsten Jahr wieder in Holt dabei sein wird, das hat sie auch schon entschieden.