Kostenpflichtiger Inhalt: Handelsgeschichte in Mönchengladbach : Die große Zeit der Rheydter Warenhäuser

Der Tag der Eröffnung der Karstadt-Filiale in Rheydt ist der 9. September 1976: Menschen drängen sich vor dem Eingang, ein Polizeiorchester spielt auf. Foto: Peter Hoeveler

Mönchengladbach Erst Kaufhof, dann Karstadt: Mehr als ein Jahrhundert gibt es Warenhäuser in der Innenstadt von Rheydt. Aber nur zwölf Jahre davon existierten zwei gleichzeitig rund 100 Meter voneinander entfernt. Das ist ihre Geschichte, die nach der Ankündigung des heute gemeinsamen Konzerns bald enden wird.

Der 9. September 1976 ist ein verregneter Spätsommertag. China trauert um den an diesem Tag verstorbenen Mao-Tse-tung und in Rheydt spielt auf dem Balkon eines Neubaus an der Stresemannstraße eine Polizeikapelle auf. Menschen mit Regenschirmen drängen sich dicht um den Eingang und schieben sich an den Schaufenstern vorbei. An diesem Donnerstag eröffnet das lang ersehnte Karstadt-Warenhaus in der Rheydter Innenstadt.

„Es war ein großes Bürgerfest“, erinnert sich der Mönchengladbacher Werbefachmann Peter Hoeveler, der die Eröffnung damals auch fotografiert hat. „Das blühende, schaffende Rheydt mit seinen zahlreichen, alle Bereiche abdeckenden Fachgeschäften und dem ersten Fußgängerparadies am Niederrhein, der Hauptstraße, begrüßte in seiner Mitte den Vollsortimenter mit seinem breit gefächerten Angebot.“

100.000 Artikel unter einem Dach, drei Etagen mit einer Verkaufsfläche von 10.450 Quadratmetern (das ist weniger ein halbes Minto), 70 Abteilungen im Verkauf, Reisebüro, Partyservice, Stereo-Studio, zwei Restaurants, Reifen- und Zweiradservicestation, eigene Werbeabteilung, Tiefgarage, 630 Mitarbeiter – sechshundertdreißig Beschäftigte! In einem einzigen Warenhaus. Angepeilter Jahresumsatz: 60 Millionen Mark. Die Rheydter erleben ein stattliches Kaufhaus im Herzen ihrer Innenstadt, das man so bis dahin nur von ein paar hundert Meter weiter kennt, und dort auch etwas kleiner.

Richtfest für das Karstadt und Verwaltungsgebäude am 12. Dezember 1975 in Rheydt / Mönchengladbach; Ausschnitt aus der Rheinischen Post vom 13. Dezember 1975 Foto: RP-ARchiv

Denn am 9. September 1976 wurde auch im Kaufhof in Rheydt an der Stresemannstraße verkauft. Das dortige Warenhaus wird bereits Ende der 1950er Jahre auf den zuvor notdürftig wieder aufgebauten Kriegstrümmern des vormaligen Kaufhauses Tietz neu errichtet. Gegründet wurde es ursprünglich 1914 von den Gebrüdern Abraham.

Zwei Warenhäuser in der City, zwei Einkaufstempel der Konsumfreude, und das nur etwa 100 Meter voneinander entfernt. Wie aus einer anderen Zeit. Wenn Karstadt seine Schließungsankündigung von vorvergangener Woche wahr macht, dann ist dieses Kapitel in der Rheydter Innenstadt vermutlich für immer vorbei.

Das frühere Kaufhaus Tietz in Rheydt: Später war das der Kaufhof, heute die Galerie am Marienplatz. Das Bild stammt aus dem Jahr 1927. Foto: RP Archiv

1976 ist es ein Haus der „gehobenen Mittelklasse mit Niveauanspruch“, das Karstadt da in Rheydt eröffnet, heißt es in der Rheinischen Post vom Tage der Eröffnung. 40 Millionen Mark kostete der Bau, hinzu kommen noch einmal 17 Millionen Mark von der Stadt für den Rathaus-Neubau. Nur wenige Monate nach Karstadt ziehen Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung in ihre neuen Räume. 1972 sehen die Pläne sogar noch zusätzlich einen riesigen Wohnturm mit zwölf Geschossen und 110 Eigentumswohnungen, Schwimmbad, Sauna, Partyraum vor. Doch daraus wird nichts. Mitte November 1974 entscheidet sich der Rat der damals noch eigenständigen Stadt Rheydt gegen den Bau des Wohnturms, weil „die Wohnungen in diesen Tagen im Gladbach/Rheydter Raum auch nicht gut an den Mieter zu bringen wären“, wie die Rheinische Post schreibt.

Am 2. Januar 1975, einen Tag nach der kommunalen Neugliederung und dem Zusammenschluss Rheydts mit Alt-Gladbach, beginnt der prestigeträchtige Neubau am Rheydter Markt. Zum Rathaus-Neubau gehören übrigens 5000 Quadratmeter Büroflächen, davon 2000 Quadratmeter offene Büroflächen, wie die Architekten Rhode, Kellermann und Wawrowsky stolz verkünden. Zu dem Zeitpunkt macht Karstadt einen Jahresumsatz von 7,7 Milliarden Mark und hat ein jährliches Wachstum von 8,3 Prozent.

Der frühere Kaufhof in Rheydt am Marienplatz vor dem Umbau zur Einkaufsgalerie. Die Aufnahme ist undatiert. Foto: RP Archiv

Am 12. Dezember 1975 feiern die Stadt und Karstadt Richtfest, da ist das Lagerhaus mit 5500 Quadratmetern Fläche und eigener Kfz-Werkstatt für den Fuhrpark in Odenkirchen schon fast im Betrieb. Als weitere neun Monate später das Warenhaus Eröffnung feiert, verkündet Mönchengladbachs damaliger Oberbürgermeister Theodor Biolzenius: „Ein ehrgeiziger Rat und eine tüchtige Verwaltung werden alle Bestrebungen unterstützen, der Stadt über ihre Grenzen hinaus weitere Bedeutung zu verleihen. Die damalige IHK Mönchengladbach zählt neben der gesamten Stadt Mönchengladbach auch „Neuss, Kempen, Krefeld, Geilenkirchen, Heinsberg und das benachbarte Holland“ zum Einzugsgebiet. Karstadt-Vorstand Bernhard Schröder schwärmt zur Eröffnung: „Die von Karstadt angestellten Standortanalysen 1969, 1971 und 1974 bestätigen die kaufmännische Tragfähigkeit des von den Rheydter Kommunalpolitikern signalisierten Interesses an dem zusätzlichen Warenhaus.“ Es gebe 300.000 Menschen im Einzugsgebiet mit einer Kaufkraft von 2 Milliarden Mark.

Doch im Grunde geht es von der Eröffnung an bergab, auch wenn die ersten vier Monate ein Feuerwerk ausbricht und 30 Millionen Mark bis Weihnachten in dem Rheydter Haus umgesetzt werden. Das angepeilte Jahres-Umsatzziel von 60 Millionen Mark erreicht Karstadt 1977, im ersten vollständigen Geschäftsjahr noch beinahe, es sind 58 Millionen. Die Chefs sprechen von einem „angesichts der allgemeinen Geschäftslage im Einzelhandel befriedigenden Ergebnis“. Es ist eben die Zeit der Wirtschaftskrisen. Die Kunden kommen vor allem aus Rheydt, aus dem Erkelenzer und Heinsberger Raum sowie aus dem holländischen Grenzbereich. Aus Neuss kommt niemand, aus Alt-Gladbach und Viersen noch ein paar Käufer. Über die Jahre sinkt die Zahl der Mitarbeiter. 1980 beschäftigt Karstadt noch 500 Mitarbeiter, 1985 sind es noch 400.

Die Zeit der Warenhäuser wird schwerer, die Konkurrenz zum benachbarten Kaufhof am Marienplatz drückt. Karstadt reagiert damals so, wie man es erwartet: Der Konzern investiert kräftig und modernisiert. 1982 baut Karstadt für drei Millionen Mark um, das Haus soll attraktiver werden. Schaufenster werden zu Verkaufsflächen umgebaut, um noch mehr Artikel ins Sortiment aufzunehmen. Eine Möbelabteilung mit 1000 Quadratmetern wird neu gestaltet, die nach Auskunft des Hauses ein auf die „Rheydter Bedürfnisse zugeschnittenes City-Sortiment“ hat. Als Geschäftsführer Günter Kirsch 1985 den Standort Rheydt verlässt, sagte er im Interview mit der RP: „Ich gehe mit großen Sorgen. Rheydt droht Vorstadt von Mönchengladbach zu werden.“ Und weiter: „Wer durch die Fußgängerzone geht, sieht Läden, die lange leerstehen. Das sind Alarmzeichen. Da muss die Stadt neue Impulse setzen.“

Karstadt setzt Impulse. Nur vier Jahre später baut der Konzern noch einmal um, eröffnet eine Kinderwagen- und Babyartikel-Fachabteilung mit 600 Quadratmetern und schmeißt die Möbel raus – die habe nur Verluste eingefahren. 1992 folgt der nächste große Umbau für 4,5 Millionen Mark, Böden und Decken werden komplett erneuert und eine Fachparfümerie wird neu eingerichtet – ein „Warenhaus der 1990er Jahre“, wie Karstadt-Direktor Günter Mette verkündet.

Da hat Kaufhof am Marienplatz bereits aufgegeben. Schon 1986 fasst die Kaufhof AG den Beschluss, das Rheydter Warenhaus zu einem Einkaufszentrum umzubauen und kurz darauf an einen Investor zu verkaufen. Fertig wird der Bau 1988 mit 10.000 Quadratmetern Mietfläche. Die „Galerie am Marienplatz“ ist in den 1990er Jahren gut belegt, und auch Karstadt baut 1997 noch einmal für zehn Millionen Mark radikal um zu einem „Kundenhaus“ nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen: weniger Masse, mehr Klasse. Da sind es immerhin noch 200 Mitarbeiter am Standort.