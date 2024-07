Spaß im Wickrather Schlossbad in Mönchengladbach Ein großes Fest für Wasserratten

Sabine Thönißen sieht das anders: „Es regnet nicht, die Kinder können keinen Sonnenbrand bekommen, das ist perfektes Freibad-Wetter.“ Sie kommt aus Dülken, und kannte das Schlossbad Niederrhein bisher noch nicht, hat sich aber wegen der Pool-Party für einen Besuch entschieden. Ihr zehnjähriger Sohn Noah freut sich besonders über die Schwimminseln, die das Zephyrus Discoteam in den Außenbecken verteilt hat. Das selbst ernannte „Pool-Party-Team No. 1“ aus Bielefeld organisiert ganzjährig und bundesweit Veranstaltungen in Schwimmbädern. Wie kommt man zu diesem Job? Richard Harsch erzählt, dass er sich auf Jobsuche unter anderem deswegen beworben habe, weil er die Zentrale fußläufig in wenigen Minuten erreichen kann. Aus einem Probetag wurden fünf Jahre. „Wasser, Sonne, Musik, das ist einfach klasse für Kinder“, sagt er. Das Team organisiere auch andere Veranstaltungen in Mönchengladbach, im Schlossbad sei es von Anfang an für die Pool-Party zuständig gewesen. Neben den Schwimminseln stellt Zephyrus auch Pedalos und andere Spielgeräte zur Verfügung, es gibt eine Torwand und ein kleines Fußballfeld.