Ein lustiger und bunter Abend Rheydt feiert Karneval - in Gladbach

Am Rand der Bühne spielt das Orchester Lorenz, die übrige Fläche ist leer. Statt auf Stühlen zu sitzen, zieht der Elferrat der Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold Rheydt in einer Polonaise durch den großen Saal der Kaiser-Friedrich-Halle. Immer mehr bunt kostümierte Besucher schließen sich an. Dann lässt ein Teilnehmer die Schultern seines Vordermannes los, plötzlich ziehen zwei Menschenketten in unterschiedliche Richtungen. Alle haben Spaß, vergessen, dass dieser Programmpunkt gar nicht eingeplant war.