Gedenkfeier in Mönchengladbach Mit Kerzen an Unbedachte erinnern

Er beginnt die Gedenkfeier und klärt zunächst den „Widerspruch“ dieser Feier auf: Auch an jene Menschen, die ohne Angehörige und Freunde zu Grabe getragen wurden, solle nach ihrem Tod gedacht werden. „Das gehört zum Selbstverständnis der Kirche“, wie Nöller sagt. Darauf stimmt der Organist ein neues Lied an. Im Anschluss erinnert Nöller an einen bekannten deutschen Schriftsteller, dessen 50. Todestag in diesem Jahr gefeiert wird: „Erich Kästner war kein frommer Mann“, so sagt der ehemalige Pfarrer selbst. Unabhängig davon sei er ein „bedeutsamer Poet“ gewesen und habe die Menschen „zum Nachdenken gebracht“. Zu dieser Feierstunde hat Nöller ein besonderes Gleichnis ausgesucht, ein Gleichnis von einem Zug. Dieser Zug symbolisiert das Leben, Menschen steigen aus, andere steigen zu. Und auch wenn diese Menschen noch so verschieden sind, „reisen wir alle im gleichen Zug“.