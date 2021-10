Flughafen Mönchengladbach : Treffen der Oldtimer-Zweiradler am Hugo-Junkers-Hangar

Treffen der Oldtimer-Zweiradler am Hugo-Junkers-Hangar

Mönchengladbach Beim Oldtimer-Zweirad-Drive-In am Mönchengladbacher Flughafen gab es am Sonntag viele alte fahrende wie fliegende Schätze und bestaunen.

Thorsten Neumann war glücklich: Der von ihm organisierte Oldtimer-Zweirad-Drive-In samt Fahrradbörse im und hinter dem Hugo-Junkers-Hangar war ein voller Erfolg. Die Besitzer alter Zweiräder dürften geahnt haben, dass es kaum noch einen so sonnigen und recht warmen Sonntag in diesem Jahr geben wird. So manche Ausfahrt nach Mönchengladbach dürfte die letzte für diese Saison gewesen sein. Räder von Marken wie Simson und Kreidler waren dabei, die schöne Italienerin stand neben der vernünftigen Japanerin, die NSU Quickly mit reichlich Patina fand ebenso viel Beachtung wie die 100.000-Euro-Maschine des Herstellers MV Agusta.