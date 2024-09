Netzwerktreff der Rheinischen Post Das quicklebendige Gladbacher Gesundheitswesen

Wer eine sitzende Tätigkeit hat und sich dadurch viel zu wenig bewegt, war am zweiten Thementisch bei Stefanie Baselt von der ambulanten Rehaklinik Medicoreha richtig. Die Klinik bietet das Präventionsprogramm „RV fit“ (Rentenversicherung fit). Die Betroffenen werden von Physiotherapeuten und Sport- und Ernährungswissenschaftlern begleitet, um gesundheitliche Defizite zu beheben. Nach einem dreitägigen Starterseminar, in dem ein umfangreicher Gesundheitscheck gemacht wird, trainieren die Teilnehmenden zwei Mal wöchentlich vier Monate unter Anleitung in einer festen Gruppe. Nach einem halben Jahr „Pause“, in dem die Teilnehmer eigenverantwortlich weiter trainieren, gibt es ein Abschlussgespräch. Die Kosten werden von der Rentenversicherung übernommen. „Jeder kann sich online über die Versicherung bewerben“, sagt Baselt.