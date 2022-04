Jahresempfang in Mönchengladbach : Mittelstand diskutiert über Klimawandel und Energiesicherheit

Rund 350 Gäste waren beim Jahresempfang des Mittelstandsverbands im Wickrather Kunstwerk dabei. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Jahresempfang des Mittelstandsverbands im Wickrather Kunstwerk waren der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen zentrales Thema.

Die Stimmung in der Wirtschaft ist angesichts des Kriegs in der Ukraine und dessen Folgen sowie der Corona-Pandemie angespannt. Insofern tut es dem sorgenvollen Unternehmer gut, Gleichgesinnte zu treffen (was so lange nicht möglich war) und dabei ein paar warme Versprechungen aus der Politik zu bekommen. So war der Jahresempfang des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft im Wickrather Kunstwerk mit rund 350 Teilnehmern aus der Region geprägt von gedämpftem Optimismus.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte den mittelständischen Unternehmern in einer Videobotschaft: „Der Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine bringt unfasbares menschliches Leid. Ich bin stolz auf die Solidarität und Nächstenliebe, die so viele Menschen in unserem Land zeigen.“ Nun gehörten auch Sanktionen dazu, den Krieg zu beenden. Diese müssten Putin und dessen Clique treffen, aber nicht den deutschen Mittelstand und die Arbeitnehmer und Pendler. „Eine warme Wohnung und der tägliche Weg zur Arbeit dürfen nicht zum Luxus werden. Wir müssen alles dafür tun, um Versorgungssicherheit und Preisstabilität zu gewährleisten.“ Wüst forderte, Steuern auf Energie müssten abgesenkt werden.

Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) bekräftigte auf der Bühne im Gespräch mit Gastgeber Stefan Wagemanns, der Mittelstand transformiere sich aus eigenem Interesse: „Ohne die Innovationskraft des Mittelstandes können wir die Klimakrise nicht überwinden.“ Heinrichs betonte, eine tragfähige und nachhaltige Energieversorgung, sozialer Frieden und Bildung und Forschung seien dabei die wichtigsten Faktoren.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sagte in einer Videobotschaft, die Landeshauptstadt solle bis 2035 klimaneutral werden. Die Pandemie sei ein starker Einschnitt gewesen, die aber auch einen Digitalisierungsschub gebracht habe: „Das sollten wir uns über Corona hinaus bewahren.“ Keller betonte zudem die regionale Zusammenarbeit, von „der wir auf vielen Feldern alle nur profitieren können“.