Veranstaltung in Mönchengladbach So war der Hörabend voller Rosen mit Wolfram Goertz

In der Düsseldorfer Neanderkirche sind seine Hörabende längst Tradition – und in seinem Stadtteil Windberg sind sie auf dem besten Weg dorthin: Der Abend mit Wolfram Goertz in der Johanneskirche an der Severinstraße war mit rund 200 Besuchern praktisch ausverkauft. Goertz, der als Redakteur der Rheinischen Post über Musik schreibt und selber Musik macht, lieh sich das Motto des Abends von Umberto Eco aus: „Im Namen der Rose“. Nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder ein Hörabend: Corona und Krieg hatten ihre Spuren hinterlassen. Viele Besucher trugen Masken und schwitzten auch in dicken Jacken nicht im kalten Gotteshaus. Einige hatten sich Decken mitgebracht, es schien, als hätten sie eine winterliche Schlittenfahrt gebucht.