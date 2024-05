Flohmarkt in Mönchengladbach Die Jäger der alten Schätzchen strömen zum Maarkram

Es ist ein Flohmarkt in einem Stadtteil. Doch langsam entwickelt sich der Maarkram in Geneicken zu einer Kult-Veranstaltung. Was zum einen an der besonderen Kulisse des Maarplatzes liegt, zum anderen an der Tatsache, dass meistens gute Wetter ist, vor allem aber an der entspannten Atmosphäre ohne Ramschware von Neuwaren-Händlern. Es sind wirklich Schätzchen, die sich dort zum kleinen Preis ergattern lassen. Entsprechend gut besucht war am Sonntag, 5. Mai, die siebte Auflage der Veranstaltung. Organisiert hatte sie wieder die Bürgerinitiative Geneicken (BIG), die den Maarplatz samt Umgebung regelmäßig mit Leben füllt.