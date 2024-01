Karneval in Mönchengladbach Eine Stadtsparkasse voller Narren

Als großes Narrennest präsentiert sich die Schalterhalle an diesem Sonntagvormittag, liebevoll hergerichtet und dekoriert von „Schöpp op“, der Heimatgesellschaft des Prinzenpaares. Die Halle füllt sich und wird zum unterhaltsamen Treffpunkt. Zunächst gilt es jedoch, so will es Thomas Schmitz, Sitzungspräsident des Mönchengladbacher Karnevalsverbands (MKV), für die frühere Prinzessin Verena Gauls ein kurzes Geburtstagsständchen einzufordern. Doch dann ziehen das Prinzenpaar, der Prinzenclub, der Hofstaat und das MKV-Präsidium auf die Bühne.