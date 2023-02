Mittelstand in Mönchengladbach und Düsseldorf „Nicht nachlassen bei Investitionen in die Zukunft“

Da liegt es natürlich nahe, in einer Talkrunde mit den beiden Oberbürgermeistern Stephan Keller (CDU, Düsseldorf) und Felix Heinrichs (SPD, Mönchengladbach) nach Steuersenkungen zu fragen. Die schloss Heinrichs für Mönchengladbach aber kategorisch aus: „Das können wir nicht leisten“, sagte das Stadtoberhaupt mit Blick auf die klammen Stadtfinanzen und den seit 2016 geltenden Hebesatz von 490 Prozent. Das ist im Vergleich relativ hoch, was ein Standortnachteil bei Ansiedlungen sein kann. „Wichtig ist, dass wir in die Zukunft investieren beim Ausbau der Infrastruktur, bei den Schulen, der Digitalisierung.“ All dieses ist für Unternehmen natürlich auch von großem Interesse, aber vorne an stehen derzeit die sichere Energieversorgung und der Bestand an Fachkräften. „Beides können wir in der Region nur gemeinsam sicher bieten“, sagte Heinrichs zu seinem Düsseldorfer Amtskollegen Keller. Heinrichs sagte, beide Städte ergänzten sich dabei gut. „Wir waren früher das rheinische Manchester, und Düsseldorf der Schreibtisch des Ruhrgebiets.“