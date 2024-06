Kultur in Mönchengladbach Jugendliche kämpfen, malen und feiern bei Youtopia

Auf ihrer Tour von Stand zu Stand werden die Gäste von den Klängen der Bands begleitet, die auf der Bühne im Hans-Jonas-Park spielen.

Die Möglichkeiten, sich kreativ zu betätigen, sind vielfältig. Im Hans-Jonas-Park wächst die mobile Wall of Fame. Henry, 15, ist regelmäßiger Sprayer. Es macht ihm Spaß „und die Welt bunter“, so Henry. Gerade hat er einen Schriftzug gesprayt: „EWIC“ liest man auf der Plane, die, wie Henry weiß, nach dem Festival an die Jugendzentren verteilt werden. Die Arme und die Wangen der dreijährigen Emilia, müssen gründlich gesäubert werden. „Das hat Spaß gemacht“, schwärmt sie: Sie hat am Stand des JAM ein T-Shirt mit einer mit Farbe gefüllter Wasserpistole „bemalt“ – und sich selbst gleich mit.