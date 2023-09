„Gladbach genießen“ Beim Weinfest wurde der Schillerplatz zum „Chillen-Platz“

Frank Nießen verstand es schnell, das Publikum in den Bann zu ziehen. „Wir haben für das etwas andere Weinfest das Beste in den schönsten Stadtteil von Mönchengladbach geholt, was es gibt.“ Die Weine seien Spitzenklasse, das Angebot an Speisen reiche vom delikaten Fisch bis zum schmackhaften Flammkuchen und mit Beets’n’Berris habe man eine Band zum Schillerplatz geholt, die am Niederrhein bekannt wie ein bunter Hund sei.