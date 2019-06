13.000 Fans im Sparkassenpark : So war das Konzert von Sting in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vor Tausenden Fans hat der Sänger Sting am Dienstagabend ein Konzert in Mönchengladbach gegeben. Die Besucher mussten bei der Hitze mit Trinkwasser versorgt werden.

Die Botschaft war klar: Mit „Message in a Bottle“ startete Sting am Dienstagabend um 20.11 Uhr in sein viertes Konzert im Sparkassenpark. Der Klassiker zu Beginn ließ ein Best-Of-Programm erwarten. Und mit „If I Ever Lose My Faith in You“ und „Englishman in New York“ ging der verheißungsvolle Auftakt weiter.