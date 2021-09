Brauchtum in Mönchengladbach : Das Licht der Schützen am Ende des Tunnels

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 36 Bilder So war das „kleine“ Stadtschützenfest

Mönchengladbach Das Schützen trotzen Corona und feiern ein kleines Stadtschützenfest: Mit Konzert im Kaiserpark, einer Schützenmesse und dem Empfang des OB senden sie ihr Signal in die Stadt und werden für ihr Engagement geehrt. Und das Königstreffen wurde dann sogar zum Kaisertreffen.

Als am Sonntagnachmittag alle Orden verteilt waren an die Vertreter der Bruderschaften, da ergriff Oberbürgermeister Felix Heinrichs noch einmal kurz das Wort: „Ohne Ihr Engagement in der Pandemie, sei es mit Einkaufsdiensten oder Kontakten bei Besuchen, wäre Mönchengladbach nicht so gesund durch die Pandemie gekommen. Die Stadt braucht euch“, sagte er den Schützen beim Empfang im Rathaus Abtei. Und dann konnte gefeiert werden, natürlich unter Corona-Bedingungen. So manch einer sehnte sich eine stattliche Parade herbei am Sonntag bei besten Bedingungen, wie Bezirksbundesmeister Horst Thoren: „Wie schön wäre es, wenn es jetzt einen Festzug und eine Parade geben könnte. Aber immerhin ist das jetzt möglich im überschaubaren Kreis.“

Alle Bruderschaften waren vertreten, zahlreiche Ehrengäste (diesmal eben nicht in historischen Rollen wie sonst), das europäische Königspaar Leo und Irma Nießen – und natürlich Bezirkskönig Jens Schmidt mit Ministerin Barbara Kremer und Minister Michael Verbocket. Ihnen allen war das Glück anzumerken, einen wichtigen Schritt in Richtung Normalität zu machen. „Fast wie ein Stadtschützenfest alter Prägung“, sagte Thoren bei der Schützenmesse im Münster. Marschmusik vom Tambourcorps Neuwerk und vom Bundesschützenmusikcorps Kleinenbroich gab es auch als Begleitung zum Fußweg vom Münster ins Rathaus – immerhin ein kleiner Umzug.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bezirkspräses Johannes van der Vorst, Manfred Riethdorf und Hermann-Josef Schagen zelebrierten die Messe, in der es um die Heiligen Drei Könige ging. „Wir alle brauchen ein Ziel, Hoffnung, und wir möchten Wertschätzung erfahren. Dafür stehen die drei Könige“, erklärte Thoren den Auftritt der drei Weisen aus dem Morgenland zu ungewohnter Jahreszeit. Van der Vorst sagte in seiner Predigt, man dürfe nicht stehen bleiben, sondern weitergehen bis zum Ziel: „Auch wir sehen Licht am Ende des Tunnels, wenn wir nicht aufgeben. Wir schauen auf einen leuchtenden Stern mit unserem kleinen Stadtschützenfest.“

Ein solches Zeichen setzten die Schützen schon am Samstagabend im Kaiserpark an der Kaiser-Friedrich-Halle, als die Könige der Bruderschaften spontan zu Kaisern erklärt wurden. „Alle diese Könige amtierten wegen der Corona-Pandemie drei Jahre in Folge. Eine alte Schützenregel sagt, wer dreimal König war, ist Kaiser. So haben wir nicht nur ein Königstreffen, sondern ein Kaisertreffen im Kaiserpark“, verkündete Schützen-Chef Thoren. Für das Bezirkskönigshaus gab es als sichtbares Zeichen einer herzlichen Begrüßung drei knallrote Luftballons in Herzform. „Ich bin total happy und froh, die Kameraden wieder zu sehen. Die Pandemie hat uns nicht untergekriegt“, hob Bezirkskönig Jens Schmidt zur Zustimmung von Ministerin Barbara Kremer und Minister Michael Verbocket strahlend hervor.

Gäste und Schützen einte die große Freude, beim Konzert das Brauchtum der Pandemie zum Trotz im größeren Kreis wieder aufleben lassen zu können. 400 Gäste hatten sich ein kostenfreies Online-Ticket zur Veranstaltung des Bruderrats gesichert. Die Kölner Band „Boore“ mit karnevalistischem Touch, die brauchtumserfahrene Gruppe „Die Kleinenbroicher“ und die niederländischen Jazzer „Doe Mar Wa – Bakel“ sorgten für stimmungsvollen Sound, der einigen Einsatz beim Klatschen, Schunkeln, Mitsingen und Tanzen abverlangte. „Wer irgendwann geglaubt hätte, das Brauchtum ist verstaubt, der kann hier sehen, wie jung und innovativ es in Mönchengladbach ist“, schwärmte OB Heinrichs.