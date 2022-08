Heimatverein in Mönchengladbach : Lob und Tadel beim Sommerfest in Wickrath

Mönchengladbach Der Heimat- und Verkehrsverein hatte in den Nassauer Stall eingeladen. Was Besucher dort erwartete und warum die Politik gemahnt wurde.

In Kooperation mit der Gruppe 55+ hatte der Heimat- und Verkehrsverein Wickrath zum Sommerfest in den Nassauer Stall des Wickrather Schlosses eingeladen. Viele Besucher waren erschienen, auch aus anderen örtlichen Vereinen wie aus der Schützengesellschaft St. Antonius, und der KG Kreuzherren, die inoffiziell ihre neue Kreuzritterin, Esther Gommel-Packbier (offizielle Vorstellung am 19. November), präsentierte. Knut Jacobi, 2. Vorsitzender, freute sich mitteilen zu können, dass die Arbeit im Verein auf eine breitere Basis gestellt werden kann und dass jüngere Mitglieder für den erweiterten Vorstand gewonnen werden konnten. Petra Vogt von der Gruppe 55+ stellte ihr Netzwerk von über 200 Aktiven der über 55-Jährigen vor. Die „älteren Menschen“ engagieren sich in vielen Gruppen, spielen Karten, kegeln, wandern, walken, boulen, lernen Fremdsprachen und unternehmen Städtetouren. Sie betonte: „Wir sind kein Verein, haben keine Mitgliedsbeiträge und sind politisch sowie konfessionell unabhängig.“