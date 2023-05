Brauchtum in Mönchengladbach Warum die Schützen in Wanlo so viele Marinegruppen haben

Drei Premieren gibt es zur Prunkfeier der St. Antonius-Sebastianus Bruderschaft am Wochenende (19. bis 21. Mai). Erstmals gibt der 19-jährige Niklas Stepprath, Sohn des 1. Brudermeisters Stefan Stepprath, als Hauptmann die Kommandos bei den Prunkfeierlichkeiten. Dann hat die Bruderschaft seit einigen Wochen ein eigenes Trommlercorps, das bei den sonntäglichen Paraden am Sonntagmorgen und zur großen Parade am Nachmittag Premiere hat. Und schließlich wird Heinz-Peter Molls zum General befördert.