Fotos in Mönchengladbach So war das Schützenfest in Waldhausen 2024

Die Bruderschaft St. Sebastianus und St. Vitus Obergeburth Waldhausen hat bereits am Mittwoch, 29. Mai, mit ihrer Feierlichkeit begonnen. Doch erst am Wochenende erreichte das Schützenfest den Höhepunkt. Bei der Großen Parade in Waldhausen am Sonntag, 2. Juni, standen die Klompenfrauen mit ihrer Parade im Zentrum.