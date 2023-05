Brauchtum in Mönchengladbach Neuwerk feiert Zapfenstreich, Königsball und Große Parade

Schützenfreund Heinz-Josef Rebig ist begeistert vom Zapfenstreich am Freitag (19. Mai) in Neuwerk: „Ein sehr akkurater Auftritt“, so sein Fazit. Der Korschenbroicher kommt mit dem Fahrrad, um den Auftritt der Tambourcorps aus Neuwerk und Wickrath sowie der Blasmusiker des BSW Krefeld und der Patria Neuwerk vor der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt zu genießen. Auch Franz-Josef Siegers, Ehrenpräsident der Waldhausener Bruderschaft, schließt sich dieser Meinung an. „Ich freue mich über den tollen Publikumsbesuch“, sagt er.