Brauchtum in Mönchengladbach Bettrath feiert Schützenfest erst in Zivil und dann prunkvoll

Wer die Traditionen zur Frühkirmes in Bettrath nicht kennt, ist erstaunt über den Aufzug der St. Maria Männer-Bruderschaft und der St. Johannes-Junggesellen-Bruderschaft. Zur Kirmeseröffnung am Samstag (20. Mai) ziehen hunderte Schützen in Zivil, mit Schirmmützen auf dem Kopf auf. Besucher aus dem benachbarten Viersen kennen dies so nicht.