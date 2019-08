Ritterfest am Schloss : Mit den Rittern von Rheydt ins Mittelalter

Rheydt Das Ritterfest war mit historischem Markt, Musikern, Gauklern und Kämpfen verwegener Recken wieder ein Publikumsmagnet.

Die Korschenbroicherin Verena Haake spinnt ihr Garn nach alter Sitte, während hinter ihr eine Schar fröhlicher Mägde Tücher in Birkenextrakt und Eisensulfat färbt. Mac Crow the Highlander, mit echtem Namen Horst Fischer, bietet Holzschnitzarbeiten und handgearbeitete Ledertaschen für den schottischen Kilt an. Auch die alten Rittersleute kannten die Freude am Spiel, und so hat Steffen Schmidt in alter Gewandung zum fein gezwirbelten Schnäuzer und Kinnbart historische Spiele aus Lederstücken mit bunten Spielsteinen ausgebreitet. Bei Katja Schäfers Ziegenschmiede dösen Göttinger Minischweine – dem Namen zum Trotz von erstaunlicher Größe.