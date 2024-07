NEW-Musiksommer in Mönchengladbach Wie Obergärig die Fans an der Kaiser-Friedrich-Halle beglückt

Die Einlage war ebenso energiegeladen gewesen, wie das Spiel zu Hits von den Rolling Stones, The Lords, The Mc Coys und vielen anderen mehr. Nicht fehlen durfte Joe Cockers Song „Unchain my heart“, von Contzen genussvoll mit rauer Stimme serviert. Der Frontsänger ging auch mit jeder Faser seines Körpers mit, wenn die Bandmitglieder in rein instrumentalen Übergängen schwelgten. Mitspieler Erik Arntzen war wiederholt ebenfalls Gesangssolist, der dem Publikum temperamentvoll einheizte.