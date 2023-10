Mir-Festival in Mönchengladbach Galaxien der Musik und Kunst

Künstlerische Darbietungen und Workshops, in denen die Besucher selber kreativ werden, gehören seit jeher zum Festival dazu. Bei der diesjährigen Ausgabe luden die Stände vor der Rollfabrik der Rollbrett Union unter anderem zu Siebdruck, dem Upcycling von Schmuck und Kleidung oder Kunstprojekten in die virtuelle Realität ein. „Viele Leute haben anfangs gar kein Vertrauen in ihre eigene Kreativität – aber jeder, der auch ohne große Planung anfängt, hat am Ende ein mega Ergebnis in der Hand“, sagte Felix Justus, der den Magazin-Workshop betreute, in dem die Gäste beispielsweise mittels Collagen, Markern und Zitaten kleine Magazine erstellten.