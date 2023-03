Konzert in Mönchengladbach Ein namhaftes Trio belebt den Krautrock neu

Was bei normalen Bands als mutiges Unterfangen gilt, ist für Schlagzeuger Harald Großkopf (73), Keyboarder Georg Sehrbrock (62) und Pianist Jürgen Dahmen (66) schlichtweg realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Ohne je dafür geprobt zu haben, hat das neue Bandprojekt D-Kraut in der vergangenen Woche zur Premiere in den stimmungsvollen Altstadt-Club „Projekt 42“ geladen.