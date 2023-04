Konzert in Mönchengladbach Heaven 17 steigt vom Electronic-Thron

So viel selbstgemachten, hochkarätigen Live-Sound der 1980er-Jahre gab es in der Red Box wohl noch nie. Zweieinhalb Stunden spielten die Darkwave-Ritter Days of Sorrow (Dortmund), Mönchengladbachs Lokalmatadore Plexiphones und die Großmeister des laut der Popgazette Musik-Express „intelligenten Funk-Soul-Tanzbeats“: Heaven17 um die Wette. Soviel sei an dieser Stelle schon einmal vorweggenommen: Die 2017 reaktivierte englische Band zeigte sich bestens aufgelegt. Sowohl instrumental als auch stimmlich spielte sie auf Weltklasse-Niveau.