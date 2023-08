Konzert bei Hockey-EM in Mönchengladbach Clueso begeistert seine Fans über das Feld hinweg

Die gute Stimmung ist schon zu spüren, bevor es mit dem Konzert losgeht. Dazu hat sicher auch der Sieg der deutschen Damen im ersten Spiel der Hockey-EM gegen Schottland beigetragen. Über ein 4:0 konnten sie sich am Ende freuen. Das Clueso-Konzert soll den Auftakt in die Hockey-EM im Sparkassenpark an diesem lauen Sommerabend abrunden.