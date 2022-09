Die Rechte und das Wohl von Kindern rücken einmal im Jahr deutschlandweit ins Zentrum: beim Weltkindertag. Der wurde zwar offiziell bereits am 20. September begangen. Doch in Mönchengladbach wurde er am Sonntag (25. September) einfach nachgefeiert – dafür mit einem besonders großen Kinderfest. Nach einer Pandemiepause konnte es wieder auf dem Marktplatz in Rheydt steigen.