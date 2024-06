Verkaufsoffener Sonntag und Kappesfest „In Rheindahlen ist nicht alles Kappes“

Schumacher war am Wochenende sogar in doppelter Funktion im Einsatz. Er wirbelte nicht nur als Vorsitzender des Vereins Zukunft Rheindahlen herum, er stand auch im Mittelpunkt der Königsparade am Samstagabend, als die Schützenbruderschaft ihrem König huldigte, der niemand anderes ist als Stephan Schumacher selbst. Seit drei Jahren gestalten Verein und Bruderschaft das Kappesfest gemeinsam. Die Verbindung ist ein Gewinn für beide, so Schmacher. Der eine profitiere vom anderen bei diesem Fest, das seit fünf Jahren nunmehr am Fronleichnahmwochenende und nicht mehr im April stattfindet. „Samstag ist Tag der Schützen beim Kappesfest“, meinte Schumacher. „Dann wird unter anderem der Schülerprinz ermittelt.“ In diesem Jahr errang Hendrik Hommes die Würde. Sein Schülerprinzengespann wird vervollständigt durch die Ritter Kilian Standfuß und Gerrit Hommes.