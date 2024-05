Erstes ökumenisches Tauffest in Mönchengladbach „Diese Tauffeier entspricht dem, was wir leben“

Parallel zum Wasserbecken am Geroweiher stehen 21 von Hand dekorierte Taufkerzen in gläsernen Windlichtern. Noch warten sie darauf, entflammt und zurückgereicht zu werden an 21 Täuflinge. Zehn von ihnen werden am Ende der Feier katholisch, elf evangelisch sein. Der Platz am Gewässer des Geroparks ist voller Menschen. Es seien viele Familien gekommen, insbesondere wegen des ökumenischen Gedankens und der gewählten Art der Feier, sagt Pfarrer Stephan Dedring von der evangelischen Kirche Rheydt. „Genau das brauchen wir.“