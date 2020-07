Brings im Sparkassenpark Mönchengladbach : So war das erste Strandkorb-Konzert unter Corona-Bedingungen

Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr) 22 Bilder So war das erste Strandkorb-Konzert unter Corona-Bedingungen

Mönchengladbach Beim ersten Strandkorb Open-Air-Konzertunter Corona-Bedingungen feierten die Band Brings und rund 1000 Besucher in Mönchengladbach die Rückkehr zur Live-Musik. Micky Hilgers und sein Team überzeugten mit gut durchdachtem Sicherheits- und Hygienekonzept.

Die Emotionen kamen schon, bevor die ersten Töne gespielt waren. „Was für eine Freude, wieder Leute zu sehen“, sagte Sänger Peter Brings. Und Micky Hilgers, Chef des Sparkassenparks, gab zu: „Es ist eine ganz besondere und emotionale Situation, die Menschen vor der Bühne zu sehen, wie erwartungsfroh sind auf die Bühne blicken.“ Im mit nur 1000 Zuschauern unter Corona-Bedingungen ausverkauften Sparkassenpark feierte die Konzertreihe Strandkorb-Open-Air am Freitagabend eine gelungene Premiere. Nicht nur, wegen des Konzertes, sondern auch, weil das Hygiene- und Abstandskonzept offenbar aufging. „Die Leute waren sehr ausgelassen, aber diszipliniert“, sagte Hilgers am Samstag. Auch der Auslass, bei dem die Strandkorb-Nummern wie beim Bingo ausgelost aufgerufen werden, habe funktioniert. Dieses kleine Lottospiel sei „sehr gut angekommen. Die Letzten haben Geschenke bekommen“, so Hilgers. „Die Leute haben begriffen, worum es geht.“

Das städtische Ordnungsamt war vor Ort und kontrollierte die Einhaltung der vorab beschlossenen Regeln. „Die Kollegen waren sehr zufrieden, es gab keine Beanstandungen“, sagte Stadtsprecher Wolfgang Speen am Samstag. „Es hat keine Ansammlungen gegeben, die Maskenpflicht außerhalb der Strandkörbe ist überall eingehalten worden.“

Ein guter Teil der Besucher kam aus anderen Städten. Das zeigten Autokennzeichen auf Parkplatzabschnitten. Der Name der Kölner Band Brings zieht. An diesem Abend aber kam das Hochgefühl einer Deutschlandpremiere hinzu: endlich wieder Live-Musik zu erleben – und das im Sparkassenpark. Ab dem zweiten Lied standen die Besucher die meiste Zeit vor ihren Strandkörben, um Refrains mitzusingen, die Arme zu schwenken und auf engem Raum zu tanzen. Möglich war dies alles dank des gut durchdachten Konzepts, das Hilgers und sein Team innerhalb von sechs Wochen umgesetzt haben.

Bei aller Festfreude ließ sich doch der große Aufwand ahnen. Die Parkplatzabschnitte sind den Inseln mit jeweils 50 Strandkörbenzugewiesen. Jede Insel hat ihre eigenen Zugänge und Toiletten. Große Fotoleinwände mit Strandimpressionen auf Absperrungen und den Stufen der Bühne runden ein sich anbahnendes Urlaubsgefühl ab – bei strahlend blauem Himmel nach wechselvollem Tag. Die Strandkörbe können nicht verrückt werden. Ihre Standorte seien genau ausjustiert und die Bühne besonders hoch, damit auch alle Besucher eine gute Sichtachse haben, betonte Moderator Frank Nießen zur Begrüßung. Auch er wirkte erlöst und gut gelaunt. „Endlich ein Klatschen und kein Autohupen“, rief er den Besuchern zu. Die Masken müssen auf dem Weg zu den Korb-Inselngetragen werden. Im Strandkorb aber besteht keine Maskenpflicht. Jede Insel hat eigene Toiletten. Auch das Gastro-Konzept mit Bestellungen ausschließlich über die App habe laut Hilgers funktioniert. Mehr als die Hälfte der Bestellungen waren schon vorab eingegangen. Vor Beginn wies Nießen auf das Good-Bye-Bingo hin. Nur Kleinigkeiten seien für die kommenden Konzerte noch zu justieren.

Das Interesse an dem Format ist in Deutschland groß. „Die Resonanz in der Musikszene ist großartig“, sagte Hilgers. Es kämen viele Anfragen, die Open-Air-Strandkorb-Reihe würde daher vielleicht noch bis Anfang Oktober fortgesetzt. Er erinnerte aber auch an die Not der Branche in der Corona-Zeit und bat, Künstlern und Veranstaltern die Treue zu halten.