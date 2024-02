Karneval in Mönchengladbach Rote Rosen, Rock und Walzer bei Brauchtumsfest im Kloster

Wenn es rote Rosen regnet, ein Oberbürgermeister mit einer Schwester aus dem Kloster tanzt, wenn Friedenszeichen und Smileys die Dekoration prägen, dann ist Brauchtumsabend im Kloster Neuwerk. Gastgeber ist das zur Neusser St. Augustinus Gruppe gehörende Krankenhaus Neuwerk, dessen Geschäftsführer Sebastian Baum bei der Begrüßung erklärt, dass dieses Brauchtumsfest nach seinem Versprechen an das Ex-Prinzenpaar Axel Ladleif und Thorsten Neumann noch weitere 97 Jahre stattfinden könnte. „Rosen“ heißt das Motto des Abends. Dutzende der roten Edelblumen liegen bereit, um verschenkt zu werden: an die kommissarische Oberin der Salvatorianerinnen, Schwester Beatrix, an die frühere OB Monika Bartsch, die auch Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel ist, oder an Alexandra Hillebrands, Chorleiterin des Männergesangvereins „MGsingt.de“.