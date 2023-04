Großer Andrang in Mönchengladbach Viele Menschen unterwegs auf dem Altstadtflohmarkt

Mönchengladbach · Der erste Altstadtflohmarkt in diesem Jahr lockte viele Besucher an die Waldhausener Straße nach Mönchengladbach. Was sie zwischen dem Alten Markt und dem Grünewaldplatz so entdeckten.

30.04.2023, 15:40 Uhr

12 Bilder So schön war der erste Altstadtflohmarkt 2023 12 Bilder Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Unser bester Mitarbeiter heute ist das Wetter“, erklärt Stephan Rüland gut gelaunt. Recht hat der erste Vorsitzende der Altstadtinitiative. Endlich einmal ein sonniger, trockener Sonntag mit angenehmen Temperaturen. Das lockt die Menschen an. Offiziell wurde der Flohmarkt ab 11 Uhr geöffnet, aber schon um 11.15 Uhr sind Menschen mit prall gefüllten Taschen zu sehen, wie sie von der Waldhausener Straße über den Alten Markt kommen. Rülands Stellvertreterin Ann-Kathrin Stelter kann das noch toppen: „Die ersten Besucher tauchten auf, als gegen 9 Uhr die Stände aufgebaut wurden.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön war der erste Altstadtflohmarkt 2023