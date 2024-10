Rezepte für die Herbstküche Kürbis-Zeit – was man zu den verschiedenen Kürbissen wissen sollte

Mit dem Herbst kommt jetzt die Kürbis-Zeit. Auf den Marktständen des Rheydter Marktes leuchten sie in Gelb, Orange und Grün den Marktbesuchern entgegen. Aber was kann man aus dem zum Teil sehr großen Fruchtgemüse noch jenseits der Suppe machen? Auf dem Wochenmarkt gibt es Antworten, wie die verschiedenen Kürbissorten am besten schmecken.