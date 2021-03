Medizin in Mönchengladbach : Pflege und Teilzeit bleiben Frauendomänen im Krankenhaus

Mönchengladbach Der Anteil der Frauen am ärztlichen Personal in Mönchengladbacher Kliniken ist zwischen 2009 und 2018 gestiegen – doch dann gab es eine neue Entwicklung.

Die Zahl der hauptamtlichen Ärzte und Ärztinnen in den Mönchengladbacher Krankenhäusern ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen, Frauen sind dabei jedoch noch in der Unterzahl. Das geht aus Daten hervor, die der statistische Landesdienst IT.NRW erhoben und veröffentlicht hat. Demnach taten 2009 noch 556 Ärzte und Ärztinnen in den Mönchengladbacher Kliniken Dienst. Zehn Jahre später, 2019 waren es 725 – 323 davon Frauen. 2018 waren es noch 357 Ärztinnen gewesen.