Hohe Rechnung in Mönchengladbach So viel Energie verheizt die Stadt

Mönchengladbach · Strom, Gas, Öl – die Stadt braucht für ihre eigenen Gebäude jede Menge Energie, vor allem zum Heizen. Wo am meisten Wärme und Strom verbraucht wird, was das in CO2 ausmacht und was das die Stadt im Jahr kostet.

26.10.2023, 05:10 Uhr

Das marode Verwaltungsgebäude Oberstadt an der Aachener Straße. Foto: Andreas Gruhn

Der Blick auf die Energiekostenabrechnung löst bei vielen Gladbachern zunehmend Schnappatmung aus. Das gilt auch für die Stadt, die für das laufende Jahr Kosten für Energie und Abwasser in Höhe von fast genau zehn Millionen Euro erwartet. Das sind rund 2,2 Millionen Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Der größte Teil der Steigerung ist auf die Stromlieferung zurückzuführen, sagte Markus Leihbach vom Energiemanagement des Gebäudemanagements (GMMG).