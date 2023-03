Warenhaus in Mönchengladbach So viel Leben war früher im Galeria Kaufhof

Zentner-schwere Torten zum Jubiläum, Riesen-Gummibären als süße Verlockung, Küchendemonstration zum Einwecken vom Model im kurzen Mini, Carrera-Rennen in der Spielwarenabteilung: Der Kaufhof an der Hindenburgstraße war früher ein Ort, in dem der Zeitgeist pulsierte. Bilder von innen und außen zeigen, wie es lange vor den Insolvenzen dort zuging.