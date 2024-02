Einkommensvergleich in NRW Ein Blick ins Portemonnaie der Gladbacher

Die Gladbacher gehörten noch nie zu den Top-Verdienern in Land. Zuletzt ist das Einkommen der Steuerpflichtigen in der Stadt aber erneut gestiegen. Genau 39.720 Euro verdienten die Gladbacher im Durchschnitt im Jahr 2019, wie aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik hervorgeht, die das Statistische Landesamt IT NRW am Freitag mitteilte. Das war im Vergleich zu 2018 ein Zuwachs um 3,2 Prozent. Jüngere Daten, die zeigen könnten, wie sich das Einkommen mit Ausbruch der Corona-Pandemie entwickelt hat, liegen noch nicht vor.