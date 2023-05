Schutzmaßnahmen in der Pandemie So viel Geld hat die Stadt an Corona-Strafen eingenommen

Die Stadt hat in der Corona-Pandemie zwar Hunderttausende Euro an Bußgeldern nach Verstößen der Gladbacher gegen die Schutzmaßnahmen eingenommen. Im regionalen Vergleich liegt sie damit aber einigermaßen im Durchschnitt. Das geht aus einer Aufstellung des NRW-Gesundheitsministeriums nach Abfrage aus den Städten hervor, die der Landtag nun auf Anfrage der AfD-Fraktion veröffentlicht hat. Demnach hat Mönchengladbach zwischen April 2020 und März 2023 insgesamt 625.728,50 Euro an Bußgeldern erhoben. Insgesamt wurden dabei 3306 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnungen festgestellt, die dann auch in entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren mündeten.