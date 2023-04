Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach So verlief die Aufzug-Rettung

Der Tag hatte für die Feuerwehr schon arbeitsreich begonnen: In der Nacht zum Ostersonntag war es in einem Mehrfamilienhaus an der Oberheydener Straße zu einer Explosion gekommen, vermutlich war es eine Verpuffung in einer Gastherme. Menschen mussten in Sicherheit gebracht, Nachbarhäuser evakuiert werden. Als Hauptbrandmeisterin Anja Wulf ihren Dienst antrat, war das Feuer zwar bereits gelöscht, aber sie und ihre Kollegen mussten ebenfalls zum Einsatzort, um zu kontrollieren, dass kein Gas austritt und dass keine weiteren Gefahren bestehen.