Borussia-Mönchengladbach gegen 1. FC Köln : So verlief das rheinische Derby aus Polizeisicht

Die Polizei sicherte das rheinische Derby in Mönchengladbach mit einem großen Aufgebot an Kräften. Foto: Hans-Peter Reichartz

Mönchengladbach Wenn Kölner und Mönchengladbacher Fußball-Fans aufeinandertreffen, ist das nicht immer eine friedliche Angelegenheit. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Und so sieht die Bilanz der Polizei nach der Bundesliga-Begegnung am Samstag aus.

Aus Polizeisicht gelten die Bundesliga-Begegnungen Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln grundsätzlich als Hochrisikospiele. Denn in der Vergangenheit haben bestimmte Fan-Gruppierungen beider Seiten schon häufiger gezeigt, dass sie nicht unbedingt immer mit friedlichen Absichten aufeinandertreffen. Nach dem Spiel am Samstag zieht die Polizei aber eine positive Bilanz. „Der Einsatztag verlief zu allergrößten Teilen ruhig“, teilte sie mit.

Weitere Strafanzeigen ergingen wegen Beleidigung (1), Körperverletzungen (3), Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (2) und Sachbeschädigungen (2) an Fahrzeugen. Unter anderem wurde auch der Kölner Mannschaftsbus leicht beschädigt. Die Ermittlungen dauern auch in diesem Fall an.

Wie bereits berichtet, hatte die Polizei vor dem Spiel 127 Bereichsbetretungsverbote für sogenannte Problem-Fans ausgesprochen. Außerdem gab es „Gefährderansprachen“. Schon am frühen Nachmittag kreisten Hubschrauber über dem Stadtgebiet. Die anreisenden Fans wurden von einem großen Aufgebot an Polizeikräften zum Stadion begleitet. .

Nach dem Spiel lief eine Gruppe von circa 50 Personen aus der Mönchengladbacher Szene aus dem Stadion in Richtung der Trainingsplätze. Auf dem Vereinsgelände wurde sie an der Geschäftsstelle von Borussia unter anderem von einer Reiterstaffel festgesetzt. Die Fans gaben laut Polizei an, dass sie mit Verantwortlichen des Vereins sprechen wollten. Eine Abordnung des VfL erschien und sprach mit der Gruppe, die später wieder in Begleitung der Polizei das Vereinsgelände verließ. Wie im Nachgang bekannt wurde, seien bei der Aktion drei Ordner von Borussia verletzt worden.