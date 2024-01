„Nie wieder ist jetzt“ in Mönchengladbach Tausende bei Demo gegen Rechtsextremismus

„Altstadt-Sheriff“ Josef Vitz ist begeistert: „Noch nie habe ich den Sonnenhausplatz so voll erlebt“, sagt er. Einsetzender Regen schreckt niemanden bei der Demo ab. „Heute hier hinzukommen, ist unsere gute Bürgerpflicht. Das hat etwas mit Anstand zu tun“, sagt Andreas Ochotta vom Projekt 42. Immer mehr Plakate sind zu sehen. Sabine Reumann hält ein Plakat in die Höhe, auf dem zwei männliche Ziegen gemalt sind: „Keine Böcke auf Höcke“ steht dabei in Anspielung auf den rechtsextremen AfD-Politiker Björn Höcke. „Die Sprüche kommen von mir, an dem Plakat hat der Künstler drei Tage gearbeitet, er ist aber heute krank geworden“, sagt Reumann und protestiert auch im Namen des Künstlers, Dirk Schillings. Sie ist Förderschullehrerin und sagt: „Bei uns sind all die Menschen, die die AfD nicht möchte.“ Dass die Partei mal so stark werden könnte, damit hat sie nicht gerechnet. Sabine Häpe und Werner Pohl sind auch bei der Kundgebung. „Es ist wichtig, zu zeigen, was wir denken. Man darf nicht nur auf dem Sofa sitzen.“