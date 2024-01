„Nie wieder ist jetzt“ So läuft die Demo gegen Rechts in Mönchengladbach

Marie-Christine Mühlen und ihre Schwester Cheryll sind heute das erste Mal auf einer Demonstration. „Es ist Zeit, gemeinsam ein Zeichen in Mönchengladbach gegen Faschismus und Menschenfeindlichkeit zu setzen“, betont Cheryll Mühlen. „Wir sind stolz, dass sich so viele aus der Stadt versammelt haben. Da wird man schon emotional.“ Die beiden haben eine philippinische Mutter, seien schon oft im Alltag mit Rassismus konfrontiert gewesen. „Ich und meine Schwester wären als erstes mit betroffen, wenn die AfD und andere Rechte an die Macht kommen und beginnen, alle abzuschieben, die nicht in ihr Weltbild passen“, sagt Mühlen. Die beiden Schwestern sind davon überzeugt, dass die Kundgebung in Mönchengladbach und deutschlandweit Wirkung zeigen werden. „Die breite Mitte muss sich zeigen. Und Solidarität ist ansteckend und macht Mut, auch im Alltag für Toleranz und Menschlichkeit einzusetzen“, sagt Marie-Christine Mühlen.