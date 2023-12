Gebühr in Mönchengladbach Auch der Müll wird 2024 deutlich teurer

Die Gebühr für die Müllabfuhr in Mönchengladbach soll für das Jahr 2024 erheblich erhöht werden. Das hat der Verwaltungsrat der zuständigen Stadttochter Mags beschlossen. In der kommenden Woche wird dazu noch im Hauptausschuss und anschließend im Stadtrat beraten. Zustimmen müssen die Politiker nicht, sie können ihre Mitglieder in dem Mags-Gremium lediglich anweisen, so oder so zu handeln.