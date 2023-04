Eispreise in Mönchengladbach Was die Kugel Eis kostet

Mönchengladbach · Endlich lässt sich die Sonne wieder blicken. Es ist Frühling – und damit steigt die Lust auf das kühle Süße. Stark gestiegene Lebensmittelpreise setzen aber auch Eisdielen unter Druck. Das schlägt sich auch in Mönchengladbach nieder. In welchen Eiscafés die Preise am stärksten gestiegen und wo sie gleich geblieben sind.

03.04.2023, 05:10 Uhr

Um 25 Prozent hat Diego di Domenico vom „Eiscafé Diego“ den Preis für eine Kugel Eis unlängst erhöht. Foto: David Grzeschik

Nahrungsmittel in Deutschland sind relativ gesehen teuer geworden. Wie das „Statistische Bundesamt“ mitteilt, ist ihr Preis binnen eines Jahres im Schnitt um 21,8 Prozent gestiegen. Besonders stark verteuert haben sich unter anderem Eier und Molkereiprodukte: Sie kosten jetzt 35,3 Prozent mehr. Der Preis für Zucker ist sogar um fast 70 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung bekommen auch Eisdielen zu spüren. Viele reagieren darauf mit Preiserhöhungen.