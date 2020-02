Rekordfördersumme : So steht es um den sozialen Wohnungsbau in Mönchengladbach

Baustelle Wohnungsbau in Mönchengladbach: Hier werden Wohnungen in Mehrfamilienhäusern am Schürenweg gebaut. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Das Jahr 2019 könnte eine Trendwende markieren, derzeit sind 122 Sozialwohnungen im Bau.

Seit Jahren verliert Mönchengladbach an Sozialwohnungen, dennoch könnte 2019 ein Jahr der Trendwende sein. Denn im abgelaufenen Jahr wurde der Bau von insgesamt 105 mietpreisgebundenen Wohnungen bewilligt mit einer Fördersumme in Rekordhöhe von knapp 11,5 Millionen Euro. Eigentlich hatte das Land lediglich 8,8 Millionen Euro bereitgestellt für Mönchengladbach, was angesichts der Nachfrage in den Vorjahren schon viel war. Denn seit Jahren war die bereitgestellte Summe nicht mehr in voller Höhe abgerufen worden. Die Höhe der Fördermittel für dieses Jahr sind noch nicht bekannt. „Das erfahren wir voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März“, sagt Stadtsprecher Mike Offermanns. Derzeit im Bau sind 122 Sozialwohnungen.

105 bewilligte Sozialwohnungen, bei denen der Bau aber nicht nicht begonnen hat, sind deutlich mehr als in früheren Jahren. 2015 beispielsweise waren es nur 28, im Jahr davor gar nur 25. Allerdings: Alleine zwischen 2012 und 2017 ist der Bestand an öffentlich geförderter Wohnungen in der Stadt von 8.830 auf 7.122 geschrumpft, in der Regel, weil sie so alt wurden, dass sie aus der Mietpreisbindung fielen. Investoren besorgten sich wegen des Niedrigzinses über Jahre lieber billiges Geld am Kapitalmarkt als auf die Mittel vom Land zurückzugreifen und sich dafür einen Mietendeckel aufzuerlegen.

Dennoch: Der öffentlich geförderte Wohnungsbau müsse gestärkt werden, auch wenn die Stadt im regionalen Vergleich den höchsten Anteil an geförderten Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand aufweise. Zu diesem Urteil kommt jedenfalls das Institut Empirica AG, das im Auftrag der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr den Wohnungsmarktbericht erstellt hat.

Zwar hat sich auch die Zahl der Wohnungssuchenden mit einem Wohnberechtigungsschein um 9,4 Prozent im Zeitraum von 2012 bis 2017 verringert. Allerdings kamen auf eine verfügbare preisgebundene Wohnung insgesamt rein rechnerisch 3,8 wohnungssuchende Haushalte.

Eine Quote für sozialen Wohnungsbau bei neuen Wohnprojekten ist seit Jahren ein Streitpunkt in der Stadt. Das Rathaus lehnt dies wie auch die politische Mehrheit aus CDU und SPD im Rat ab. Planungsdezernent Gregor Bonin begründet dies damit, dass auf diese Weise alleine die Seestadt, in der in den kommenden zehn Jahren insgesamt 2000 Wohnungen entstehen werden, sämtliche Mittel für geförderten Wohnungsbau über Jahre binden würde.