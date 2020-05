Am nächsten Wochenende : So sollen die Gottesdienste wieder starten

Die Stühle in der Kirche St. Marien in Rheydt haben den nötigen Sicherheitsabstand zueinander. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Unter besonderen Vorkehrungen bieten die katholischen und evangelischen Pfarrgemeinden wieder Gottesdienste an. Anmeldungen, Abendmahl, Platzwahl, Schutzmaßnahmen: Das müssen Sie für den Kirchenbesuch jetzt wissen.

Von Franz Josef Ungerechts

Unter besonderen Vorkehrungen bieten katholische und evangelische Pfarrgemeinden wieder Gottesdienste an. Einige Pfarren ermöglichen dies bereits an diesem Wochenende, andere in den Folgewochen. „In der gebotenen Vorsicht, mit größter Verantwortung und unter Beachtung von Abstand und Hygieneregeln“, so die jeweils Verantwortlichen, „haben in den vergangenen Tagen Arbeitsgruppen ihre Kirchen vorbereitet.“ Die Gottesdienstbesucher müssen sich auf Veränderungen einstellen.

„Endlich“, sagt Pfarrer Harald Josephs, Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Südwest, und fügt an: „Es ist schön, dass es wieder los geht.“ Klaus Hurtz, Regionalvikar der katholischen Kirche, lobt die vorbereitenden Arbeiten in den Gotteshäusern: „Da haben viele angepackt, und man sieht nun, dass unser System sehr vernünftig aufgebaut ist.“ Für die Pfarrgemeinden ist es zunächst eine Lernphase, von der Klaus Hurtz sagt: „Mit Sicherheit werden wir uns hier und da noch korrigieren müssen, doch wir werden uns steigern.“ Eine Meinung, die Harald Josephs teilt: „Alles ist dem Schutz untergeordnet. Aber es kann manchmal sein, dass in diesen Tagen der Pragmatismus die liturgische Ordnung überholt. Das gilt etwa für die Austeilung der Kommunion, für den Friedensgruß oder den Gesang.“

Die evangelischen Kirchen verzichten in dieser Startphase auf das Abendmahl. Superintendent Dietrich Denker vom evangelischen Kirchenkreis: „Bisher eingegangene Vorschläge genügen den Hygieneansprüchen nicht. Darüber müssen wir uns noch Gedanken machen. Überhaupt müssen die Gläubigen sich darauf einstellen, dass die Gottesdienste etwas anders sind. Doch die Presbyterien und die zuständigen Gemeindepfarrer, die in der Verantwortung stehen, haben alles dafür getan, die Gottesdienste so zu gestalten, dass sie sinnvoll und angemessen sind.“

Was sieht das Konzept vor? Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist beschränkt, weil Plätze mit genügend Abstand ausgewiesen werden müssen. In den Kirchen wurde die Zahl der maximal belegbaren Plätze erhoben und deutlich sichtbar markiert. Im Bedarfsfall stehen Stühle und auch Stehplätze zur Verfügung.

Wie ist das Platzangebot? In den Kirchen gilt die Faustregel, dass etwa 30 Prozent der normalen Sitzplätze angeboten werden. Bei einer ansonsten normalen Platzkapazität von etwa 300 Sitzgelegenheiten finden jetzt nur 80 bis 100 Gläubige Platz. Aufgeteilt sind die Kirchenbänke in Familienbänke, Plätze für Ehepaare und Lebensgemeinschaften und in Einzelsitze. Jede zweite Bank bleibt leer, so beträgt der Abstand im geforderten Maß 1,50 bis 2 Meter. Platzanweiser helfen bei der Auswahl.

Gibt es Kontrollen? Ein Ordnungsdienst, bestehend aus Personen der jeweiligen Pfarrgremien und Schützenbruderschaften, sorgt für die Einhaltung der Regeln und gibt Hinweise für die Gläubigen. Beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie auch in der Kirche ist der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Die gründliche Handdesinfektion beim Betreten der Kirche sollte man nicht vergessen. Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Schutzmasken werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

Was ist zu beachten? Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen. Es liegen keine Gebetsbücher aus, eigene können mitgebracht werden. Gesang ist nicht unbedingt erwünscht. Die Kollekte wird nicht während der Gabenbereitung eingesammelt, stattdessen wird am Ausgang um eine Spende gebeten, Körbchen stehen bereit.

Frühzeitiges Erscheinen ratsam. Der Einlass in die Kirchen wird durch die Anmelde- und Hygienemaßnahmen länger dauern. Es ist deshalb ratsam, mindestens 30 Minuten früher zu kommen. Die Kirchen sind rechtzeitig vor Gottesdienstbeginn geöffnet. Gruppenbildung vor und nach den Gottesdiensten sind zu vermeiden. Es gilt weiterhin das Kontaktverbot im öffentlichen Raum.

Kommunionempfang und Abendmahl? Die Hostie wird mit dem gebotenen Mindestabstand empfangen. Der Spender desinfiziert sich vor der Austeilung die Hände und trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Mundkommunion ist nicht möglich. Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt. In den evangelischen Kirchen entfällt das Abendmahl.

Was ist mit der Sonntagspflicht? Eigentlich ist jeder Katholik verpflichtet, an Sonntagen oder Vorabenden die Heilige Messe zu besuchen. Angesichts der Corona-Pandemie ist diese Pflicht aufgehoben. Eine vergleichbare Vorschrift gibt es in den meisten protestantischen Kirchen nicht, aber der Wert des sonntäglichen Gottesdienstbesuchs wird betont.

Wer sollte nicht kommen? Risikopersonen wird empfohlen, ihre Teilnahme oder Nichtteilnahme gut abzuwägen. Niemand soll sich verpflichtet fühlen zu kommen, nur weil nun die Möglichkeit besteht. Die Verantwortung für die Teilnahme an einem Gottesdienst obliegt jedem einzelnen.

Ist mit großem Andrang zu rechnen? Eigentlich, so die Pfarrer, ist die Nachfrage hoch, doch sollte das kalkulierte Platzangebot reichen. Einige Kirchen halten zusätzlich Stühle und Stehplätze bereit, andere bitten um Voranmeldung.

Muss man sich anmelden? Nicht überall. Die GdG Mönchengladbach-Ost bittet bis 8. Mai unter Tel. 02161 6569313 oder per E-Mail an pfarre-lürrip@web.de um Anmeldung. Die GdG MG-Mitte (St. Vitus) von Montag bis Donnerstag unter Tel. 02161 248920, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr und 15 bis 16 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich in der GdG MG-Südwest, der GdG Giesenkirchen-Mülfort und der GdG RY-Mitte. Auch in den evangelischen Kirchen sind nach Auskunft des Kirchenkreises keine Anmeldungen nötig.

Evangelische Gottesdienste am Sonntag Christuskirchengemeinde, Kirchsaal Ohlerfeld (9.30 Uhr); Christuskirche Kapuzinerstraße 44 (11 Uhr); Friedenskirchengemeinde Friedenskirche Eicken (10.30 Uhr); Paul-Schneider-Haus (Pesch) (10 Uhr); Karl-Immer-Haus (Neuwerk) (10 Uhr); Albert-Schweitzer-Haus (Hardt) (11.15 Uhr); Hauptkirche Rheydt (10.30 Uhr); Lutherkirche Giesenkirchen (9.30 Uhr); Gemeindezentrum Rheydt-West (11 Uhr); Wickrathberg, Freiluftgottesdienst auf dem Friedhof (11 Uhr). Am 17. Mai startet Großheide mit zwei Gottesdiensten, auch Odenkirchen beginnt am 17. Mai.

Katholische Gottesdienste am Wochenende Samstag, 9. Mai, in Rheindahlen (17.30 Uhr); Broich-Peel (19 Uhr), Hardt (18 Uhr). Am 10. Mai in St. Marien Rheydt (10 Uhr); in St. Gereon Giesenkirchen (Maiandacht um 11 Uhr); Hehn (10 Uhr); Günhoven 11.15 Uhr; Venn (10 Uhr); Waldhausen-Windberg (11.30 Uhr). Die GdG Rheydt-West plant die Öffnung für den 17. Mai, ebenso die Kirchen der GdG St. Vitus (einschließlich Münster); Neuwerk, Bettrath und auch die GdG Süd. St. Benedikt mit den Gotteshäusern St. Michael und Heilig Kreuz plant die Öffnung innerhalb der nächsten zwei Wochen.

Islamische Gemeinde Noch nicht für Gottesdienste geöffnet sind die Moscheen der Türkisch Islamischen Gemeinde. Nihat Altun, der Vorsitzende, sagt, dass noch Gespräche geführt werden. Während des Fastenmonats Ramadan komme eine Öffnung der Moscheen zum traditionellen Abendgebet nicht infrage. Weiterhin besteht die Selbstverpflichtung, auf Muezzin-Rufe zu verzichten. „Worüber wir nachdenken, ist für die nächsten Wochen eine Öffnung der Pflichtgebete am Mittag“, erklärt Altun.